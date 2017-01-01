У Мінюсті володіють інформацією про те, хто перебував у військкоматі у Сімферополі, де катували українських полонених

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Іван Ліщина

Частину українських активістів катували, щоб ті зізналися у зв’язках з НАТО

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина пригадав події березня 2014 року в Криму та розповів, що у військкоматі у Сімферополі, де катували українських полонених, перебували зокрема майбутні ватажки бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін та Ігор Безлер (Бес).

Про це Ліщина розповів в інтерв’ю «Главкому»

«Десь до 10 березня (2014 року. – «Главком») відбувається штурм військкомату в Сімферополі. Що важливо? Сімферопольський військкомат розташований поряд із залізницею, її там чутно. Після штурму і захоплення в цьому військкоматі перебував Гіркін (згодом один з ватажків «ДНР». – «Главком»), він навіть є на записах. Ми насправді не знаємо, як себе називали ті, хто захопив військкомат: чи то була «самооборона», чи якесь «Русское единство», чи якась інша нечисть. Але це були озброєні люди у формі, проте не в піксельній російській формі. Потім, як нам відомо, там з’явились і «зелені чоловічки» у піксельній формі. У нас є докази, що вони стояли на вході, по периметру», - стверджує Ліщина.

Також, за словами урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ, один із тих, хто перебував у Сімферопольському військкоматі був терорист Ігор «Бес» Безлер. Відповідну інформацію передадуть у Європейський суд.

«До Гіркіна всі зверталися «товариш майор». Є у нас свідки, які бачили його біля будівлі цієї і теж чули, що до нього зверталися саме так. Також один з тих, хто брав участь у всьому цьому і навіть приводив лікаря до полонених, був Ігор Безлер (Бес). Полонені чули розмови: «Бес пришел, привел врача». Це був «пересувний цирк», який спочатку приїхав до Криму, а потім попрямував «підпалювати» Донбас. Усю інформацію ми збираємо для ЄСПЛ», - зазначив Іван Ліщина.

Окрім цього, адвокат навів приклади катування окупантами українських полонених.

«У одного військовослужбовця, наприклад, намагалися дізнатися про місце проживання українського генерала. Активістів катували, щоб ті зізналися у зв’язках із НАТО. Коли зрозуміли, що зв’язки з НАТО щось не вдається відшукати, з них просто вибивали інформацію про банківські картки, щоб гроші познімати. Також їх просто катували для розваги. Наприклад, якоїсь миті туди завели кримський «Беркут» і запропонували тим робити з полоненими що завгодно. Щоправда, кажуть, ті не дуже лютували. Самі охоронці там були неадекватні. Це як жахливий трилер», - розповів Ліщина.

Як повідомляв «Главком», до Європейського суду з прав людини подано чотири тисячі індивідуальних заяв у зв’язку з подіями на Донбасі та у Криму.