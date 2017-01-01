У Мін’юсті заявили, що відео з сутичками у Лук'янівському СІЗО було змонтовано

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Люди, які передали відео представникам медіа, понесуть відповідальність, зазначили у Мінюсті

Відео з Лук’янівського слідчого ізолятора, на якому відбувається конфлікт між ув’язненими було змонтовано.

Про це у студії Громадського повідомив Денис Чернишов — заступник міністра юстиції України.

«На цей час відео зрозуміло, що змонтовано. Ці події проходили в Лук’янівському СІЗО. В цілому, воно не порізане чи порізане, — ми встановлюємо. З якого джерела воно надійшло до представника ЗМІ — ми також встановлюємо. Це реальне відео з Лук’янівського СІЗО, яке певним чином змонтовано», — сказав він.

За словами Чернишова, люди, які передали відео представникам медіа, понесуть відповідальність, адже СІЗО є режимним об’єктом, подібна інформація з якого є секретною.

«Наразі іде розслідування. Я не можу коментувати хід слідства. На цей час, як і раніше я казав, ситуація повністю контрольована. Більше інформаційних подій, чи витоків інформації, чи коментарів від правозхасників не було. Конфлікт, я так гадаю, вичерпаний», — зазначив він.

Нагадаємо, у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо» Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.