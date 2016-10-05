У могилі українського письменника можуть поховати іншу людину

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Олександр Олесь

Прах Олександра Олеся на Ольшанському цвинтарі в Празі можуть примусово ексгумувати

Прах відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого в Чехії, можуть примусово ексгумувати. Про це повідомляє ZN.UA.

В могилі Олеся на Ольшанському цвинтарі в Празі збираються поховати іншу людину. Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень. – Ред.).

За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив за власною ініціативою громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся.

Могила Олександра Олеся

За словами українських діаспорян, перепоховання заплановане на 12:00 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків Олеся і його дружини невідомі.

Міністр інформполітики Юрій Стець зазначив, що відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються її розв'язати.