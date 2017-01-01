У Молдові через негоду може початися повінь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: newsmaker.md Через негоду в Молдові утруднено проїзд на дорогах.

Закрито 33 національні траси

Через негоду в Молдові знеструмлено понад 700 населених пунктів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Молдови, міністра економіки Октавіан Калмик на засіданні кризового штабу, повідомляє місцеве видання Newsmaker.

Як повідомляється, на даний момент без електрики залишаються понад 700 населених пунктів в Криулянському, Страшенському, Оргеєвському, Яловенському, Чимишлийському, Леовському, Хинчештському, Кантемирівському, Каушанському, Штефан-Водському районах, а також у передмістях Кишинева.

Згідно з повідомленням видання, кілька годин тому повідомлялося про 560 населених пунктів.

Крім того, через негоду в Молдові закрито 33 національні траси, залишаються відрізаними 183 населених пункти. Крім того, важкому транспорту заборонений проїзд по національним трасах. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон заявив про готовність оголосити надзвичайний стан через негоду в Молдові.

За словами Філіпа, посилаючись на прогнози Міністерства навколишнього середовища, ймовірна загроза повені, що може виникнути після того, як почне танути сніг.

Як раніше повідомляв «Главком», сьогодні через сильні снігопади і шквальний вітер у столиці Молдови оголошено надзвичайний стан. Зактрито аеропорт.

Нагадаємо, в Україні залишаються знеструмленими 318 населених пунктіву шести областях.

Циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.