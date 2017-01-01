У Молдові ліберали готуються до імпічменту президенту

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Президент Молдови Ігор Додон

Ідею Ліберальної партії вже підтримав міністр навколишнього середовища Молдови

Міністр навколишнього середовища Молдови Валеріу Мунтяну заявив, що підтримує рішення Ліберальної партії порушити в парламенті питання щодо імпічмента президенту Ігорю Додону. За словами міністра, таке рішення є обґрунтованим у зв'язку з відмовою президента призначити на посаду міністра оборони кандидатуру, запропоновану прем'єр-міністром країни.

«Своєю відмовою призначити на посаду міністра оборони запропоновану прем'єр-міністром кандидатуру президент Ігор Додон може спровокувати політичну та конституційну кризу, мета якої - дестабілізувати ситуацію в Молдові.Тим самим, він порушує не тільки Конституцію Республіки Молдова, але й рішення Конституційного суду, так як прерогатива призначення міністрів належить прем'єр-міністру, а не президенту», - пише Мунтяну у своєму блозі.

Він також нагадав про те, що Додон привітав із перемогою на виборах президента Придністровської молдавської республіки (ПМР) Вадима Карсносельского, формально визнавши таким чином ПМР незалежною державою.

Як писав «Главком», президент Додон відомий своїми проросійськими поглядами. Зокрема, він виступив із заявою про приналежність окупованого Криму Росії. Також він неодноразово стверджував про свій намір відновити зовнішньополітичні відносини з РФ.

Джерело: Новое Время