  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Молдові офіційно визнали вино продуктом харчування

    • Сьогодні, 07:43
    • Розсилка

    На думку депутатів парламенту, визнання вина продуктом харчування сприятиме підвищенню популярності цього напою

    Парламент Молдови прийняв закон, згідно з яким вино в країні офіційно визнано продуктом харчування.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Після прийняття закону, вино, на відміну від інших алкогольних напоїв, можна буде купити у продовольчих магазинах і після 22:00. Крім цього дозволено рекламу вина в засобах масової інформації», — зазначив автор законопроекту, депутат парламенту Іон Белан.

    Він також заявив, що вино, порівняно з іншими міцними алкогольними напоями, «чинить благотворний вплив на здоров'я громадян».

    На думку депутатів парламенту, визнання вина продуктом харчування сприятиме підвищенню популярності цього напою і підтримці місцевих виробників вина.

    Читайте також
    Молдова продукти алкоголь закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ