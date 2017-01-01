У Молдові офіційно визнали вино продуктом харчування

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На думку депутатів парламенту, визнання вина продуктом харчування сприятиме підвищенню популярності цього напою

Парламент Молдови прийняв закон, згідно з яким вино в країні офіційно визнано продуктом харчування.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Після прийняття закону, вино, на відміну від інших алкогольних напоїв, можна буде купити у продовольчих магазинах і після 22:00. Крім цього дозволено рекламу вина в засобах масової інформації», — зазначив автор законопроекту, депутат парламенту Іон Белан.

Він також заявив, що вино, порівняно з іншими міцними алкогольними напоями, «чинить благотворний вплив на здоров'я громадян».

На думку депутатів парламенту, визнання вина продуктом харчування сприятиме підвищенню популярності цього напою і підтримці місцевих виробників вина.