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    У Молдові затримали трьох мерів через корупцію

    • Сьогодні, 12:51
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    <p><span>Серед затриманих - три мери, чотири директори гімназій з різних районів країни, а також керівники п'яти компаній.<o:p></o:p></span></p>
    http://www.publika.md

    Серед затриманих - три мери, чотири директори гімназій з різних районів країни, а також керівники п'яти компаній.

    Загалом правоохоронці затримали за підозрою 12 осіб

    У Молдові співробітники Національного центру з боротьби з корупцією  спільно з прокурорами по боротьбі з корупцією затримали дванадцять осіб. Про це повідомляє Publika.md.

    Серед затриманих - три мери, чотири директори гімназій з різних районів країни, а також керівники п'яти компаній.

    Затриманих підозрюють у співучасті в організації сумнівних тендерів в ході інвестиційних проектів в інтересах деяких економічних агентів. Зокрема, йдеться про тендери на роботи зі збільшення ефективності споживання енергії, утеплення, ремонту та капітального будівництва.

    Антикорупційна операція почалася рано вранці у вівторок з обшуків у приміщеннях фонду енергоефективності.

    Також повідомляється, що особи затримані на 72 години.

    Раніше «Главком» повідомляв,  що Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки із розвиненими ринками чи ринками, що розвиваються. Про це свідчать результати дослідження Ernst & Young.

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