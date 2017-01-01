У Молдові затримали трьох мерів через корупцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

http://www.publika.md Серед затриманих - три мери, чотири директори гімназій з різних районів країни, а також керівники п'яти компаній.

Загалом правоохоронці затримали за підозрою 12 осіб

У Молдові співробітники Національного центру з боротьби з корупцією спільно з прокурорами по боротьбі з корупцією затримали дванадцять осіб. Про це повідомляє Publika.md.

Серед затриманих - три мери, чотири директори гімназій з різних районів країни, а також керівники п'яти компаній.

Затриманих підозрюють у співучасті в організації сумнівних тендерів в ході інвестиційних проектів в інтересах деяких економічних агентів. Зокрема, йдеться про тендери на роботи зі збільшення ефективності споживання енергії, утеплення, ремонту та капітального будівництва.

Антикорупційна операція почалася рано вранці у вівторок з обшуків у приміщеннях фонду енергоефективності.

Також повідомляється, що особи затримані на 72 години.

Раніше «Главком» повідомляв, що Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки із розвиненими ринками чи ринками, що розвиваються. Про це свідчать результати дослідження Ernst & Young.