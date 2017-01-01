У моргах Донецька знаходяться 42 тіла російських військовослужбовців

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Загибель російських військових на Донбасі

Командування російсько-окупаційних військ вдається до відкритого порушення умов Мінських угод

Станом на 31 січня, у моргах лікарень окупованого російськими бойовиками Донецька перебуває 42 тіла військовослужбовців ЗС РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Станом на 31 січня ц.р. у моргах лікарень міста Донецьк перебуває 42 тіла військовослужбовців 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, вбитих у результаті ведення вогню у відповідь силами АТО», - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, у зв’язку з вагомими бойовими втратами, критичним зниженням морально-психологічного стану особового складу та частковою втратою управління, підрозділи 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ очолили російські кадрові офіцери.

ГУР також інформує, що командування російсько-окупаційних військ вдається до відкритого порушення умов Мінських угод, ініціюючи відновлення бойових дій застосуванням ракетних систем залпового вогню, 122 та 152-мм артилерійських систем з вогневих позицій, розташованих в межах населених пунктів.

Як повідомив штаб АТО, сьогодні о сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму позицій ЗСУ в Авдіївці. Противника зупинено. Бій триває.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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