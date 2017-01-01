У московському Домодєдово пожежний автомобіль збив дев'ятьох людей

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Автоцистерна, що належить аеропорту, рухаючись заднім ходом, збила групу людей

Автомобіль пожежної охорони московського аеропорту Домодєдово збив дев'ять чоловік.

Співробітники поліції РФ встановлюють причину наїзду машини на групу людей, в результаті чого загинула жінка. Про це повідомили в прес-службі ГУ МВС РФ по Московській області, пишуть російські ЗМІ.

«Встановлено, що сьогодні вранці на автодорозі Домодєдово - Аеромотель пожежний автомобіль збив в зоні непешеходного переходу кілька людей. У результаті ДТП три людини госпіталізовані, також загинула жінка. На місці НП працюють співробітники поліції і слідчі, які встановлюють причину події, - сказали в прес-службі.





Раніше джерело в правоохоронних органах Московської області повідомив ТАСС, що автомобіль пожежної охорони аеропорту Домодєдово збив дев'ятьох осіб, один з них загинув.

«За уточненими даними, ДТП сталося на території аеропорту. Автоцистерна, що належить аеропорту, рухаючись заднім ходом, збила групу людей»,- сказало джерело.

«За попередньою версією, причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху водієм машини», - зазначив співрозмовник агентства.