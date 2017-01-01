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    У московському метро встановили портрет диктатора Сталіна (фото)

    • Сьогодні, 10:25
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    Портрет Сталіна біля входу на станції метро &laquo;Сокольніки&raquo;
    Портрет Сталіна біля входу на станції метро «Сокольніки»

    Портрет висів біля входу на станції метро «Сокольніки»

    Портрети радянського диктатора Йосипа Сталіна, а також його поплічника Лазаря Кагановича були встановлені на станції московського метро під час урочистостей з нагоди 82-ї річниці відкриття підземної транспортної мережі столиці РФ.

    Портрет висів біля входу на станції метро «Сокольніки» на північному сході Москви 14 травня в рамках історичної експозиції про відкриття Московського метрополітену 15 травня 1935 року. Далі у вестибюлі пасажирів зустрічає прапор із вихвалянням «великого, дорогого Сталіна» як «ініціатора і натхненника будівництва метрополітену».

    Таке рішення спричинило критику багатьох російських користувачів соціальних медіа, які вважають цей крок частиною кампанії з виправдання кривавого диктатора.

    Відомий критик режиму Путіна Віктор Шендерович у відповідь запропонував 12 серпня, в День фізкультурника, вивісити портрет радянського серійного вбивці Андрія Чикатила, найвідомішого вчителя фізкультури. «Він був серійним вбивцею, ви говорите? Ну так, звісно, але це дрібниці. Щонайменше, на тлі Сталіна», – написав Шендерович у Facebook.

     

    Джерело: Радіо Свобода

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