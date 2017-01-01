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У Москві 10-річного хлопчика затримали за читання віршів

У поліції Москви заявляють, що забрали дитину за жебрацтво

У Москві 10-річного хлопчика 26 травня затримали за читання віршів, попри протести матері відвезли до поліцейського відділку і продовжують там утримувати.

Батько дитини Ілля Скавронський розповів «Медіазоні», що хлопчик гуляв разом з матір’ю, вона сиділа на лавці, читала книгу, а дитина поруч декламував вголос вірші. За його словами, під’їхала поліція і без пояснень причин посадила дитину у машину.

«Він займається театральною діяльністю. Для нього ці виходи на вулицю – це боротьба з комплексами», – зазначає батько.

Він додав, у приватній розмові заступник начальника ОВС пригрозив йому можливим затриманням дружини за звинуваченням в нападі на співробітників поліції.

Ілля Скавронський зазначає, що у поліції говорять, що забрали дитину за жебрацтво.

У відділенні інформаційного реагування МВС Москви повідомили RTVi, що хлопчика затримали, бо він був сам і підходив «то до однієї машини, то до іншої».

Очевидець, який погодився на публікацію його фотографій з місця затримання, на умовах анонімності розповів, що поряд із хлопчиком на землі стояла термосумка (її видно на фото у руці дитини).