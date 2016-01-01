У Москві біля метро «Коломенська» прогримів вибух

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У МНС РФ стверджують, що в переході вибухнув газовий балон

Дві людини постраждали в результаті вибуху невідомого пристрою в підземному переході станції метро «Коломенська» на півдні Москви.

Про це повідомили ТАСС в екстрених службах столиці.

«Вибух стався в підземному переході біля станції метро «Коломенська» на проспекті Андропова. В результаті події постраждали дві людини, одна з них у важкому стані», - сказав співрозмовник агентства.

У МНС РФ заявили, що в переході вибухнув газовий балон.

На місці працюють пожежники та бригади швидкої допомоги. Місце вибуху оточене співробітниками поліції.