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    У Москві біля метро «Коломенська» прогримів вибух

    • Сьогодні, 09:16
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    У МНС РФ стверджують, що в переході вибухнув газовий балон

    Дві людини постраждали в результаті вибуху невідомого пристрою в підземному переході станції метро «Коломенська» на півдні Москви.

    Про це повідомили ТАСС в екстрених службах столиці.

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    «Вибух стався в підземному переході біля станції метро «Коломенська» на проспекті Андропова. В результаті події постраждали дві людини, одна з них у важкому стані», - сказав співрозмовник агентства.

    У МНС РФ заявили, що в переході вибухнув газовий балон.

    На місці працюють пожежники та бригади швидкої допомоги. Місце вибуху оточене співробітниками поліції.

     

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