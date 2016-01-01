  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Москві дівчина пролетіла сім поверхів по сміттєпроводу

    • Сьогодні, 01:20
    • Розсилка

    Із сміттєпроводу на північно-заході Москви дістали 15-річну дівчину

    Дівчина, яку витягли з сміттєзбірника в будинку на північному заході Москви, впала в сміттєпровід з сьомого поверху.

    Про це розповіло РІА Новини джерело в екстрених службах столиці.

    За його словами, постраждалу госпіталізували в сьому міську клінічну лікарню з переломом ноги.

    Раніше представник столичного ГУМНС повідомив, що 15-річна дівчина впала в сміттєпровід у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Фомічевої в Москві. Прибулі на місце НП рятувальники дістали дівчину і передали бригаді «Швидкої допомоги». 

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ