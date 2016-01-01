У Москві дівчина пролетіла сім поверхів по сміттєпроводу
- Сьогодні, 01:20
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Із сміттєпроводу на північно-заході Москви дістали 15-річну дівчину
Дівчина, яку витягли з сміттєзбірника в будинку на північному заході Москви, впала в сміттєпровід з сьомого поверху.
Про це розповіло РІА Новини джерело в екстрених службах столиці.
За його словами, постраждалу госпіталізували в сьому міську клінічну лікарню з переломом ноги.
Раніше представник столичного ГУМНС повідомив, що 15-річна дівчина впала в сміттєпровід у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Фомічевої в Москві. Прибулі на місце НП рятувальники дістали дівчину і передали бригаді «Швидкої допомоги».