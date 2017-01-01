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    У Москві екстрено госпіталізований член ГКЧП Дмитро Язов

    • Сьогодні, 17:02
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    Дмитро Язов
    Фото: wikipedia.org
    Дмитро Язов

    Язов є єдиним нині живим маршалом СРСР

    У Москві екстрено госпіталізований останній маршал Радянського Союзу, радянський міністр оборони і член ГКЧП Дмитро Язов.

    За допомогою до медиків він звернувся ввечері 28 квітня. Радянського діяча госпіталізували з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу.

    За повідомленнями російських ЗМІ, наразі Язов перебуває в лікарні під наглядом лікарів. Про стан його здоров'я не повідомляється.

    У минулому році Язову виповнилося 92 роки. Воював з 17-річного віку, брав участь у прориві блокади Ленінграда. Був нагороджений орденом Червоної Зірки. Язов є єдиним нині живим маршалом СРСР. З 1987 по 1991 рік обіймав посаду міністра оборони СРСР. Звання маршала йому присвоїли в 1990 році. У 1991 році був членом ГКЧП.

    Джерело: Апостроф

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