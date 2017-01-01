У Москві ФСБшники побили аспіранта університету за український прапор у вікні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У минулу суботу аспірант істфаку зробив прапор України з двох шматків тканини і почав розмахувати ним з вікна своєї кімнати під час фестивалю щодо «приєднання Криму»

Співробітники ФСБ Росії допитали і побили аспіранта історичного факультету Московського державного університету, який 18 березня під час фестивалю у річницю анексії Криму вимахував з вікна своєї кімнати у гуртожитку саморобним прапором України.

Про це «Медиазоне» розповів друг аспіранта, який побажав зберегти анонімність.

«У минулу суботу аспірант істфаку зробив прапор України з двох шматків тканини і почав розмахувати ним з вікна своєї кімнати під час фестивалю на честь приєднання Криму. Акцію він проводив на знак протесту проти витрати бюджетних коштів на фестиваль у той час, як у МДУ немає грошей на ремонт гуртожитків. За словами самого аспіранта, його акція не носила політичний характер: він хотів привернути увагу до проблем гуртожитку МДУ на кшталт щурів, тарганів і клопів», - йдеться в повідомленні.

Через деякий час аспірант вирішив продовжити акцію на сходовій клітці: на його думку, там з боку фестивалю буде краще видно його прапор. На сходовій клітці його з прапором зупинив співробітник служби безпеки гуртожитків, пізніше прийшов майор Бєловицький з відділу внутрішніх справ МДУ у супроводі трьох людей у цивільному, які назвали себе співробітниками ФСБ. Із застосуванням сили аспіранта довели до його кімнати, де почали оглядати його речі. Забравши фотоапарат, телефон і ноутбук, його привели в ОВС МДУ.

«Поліцейський пішов, а ФСБшники почали допит — хто такий, на кого працюєш, хто тобі заплатив. Змусили включити ноутбук, рилися в телефоні і фотоапараті. Особливо його не били, в голову тільки розкритою долонею, корпус кілька разів тицяли загостреною шваброю, від якої залишилися порізи і садна», — розповів друг аспіранта.

У ноутбуці і фотоапараті нічого не знайшли. Після двох годин допиту аспіранта змусили під диктовку написати розписку про те, що він «згоден працювати інформатором під егідою ФСБ і Центру "Э" під псевдонімом "аспірант"». Віддавши йому техніку, люди, які його допитували, пішли. Тоді до аспіранта підійшли троє поліцейських, які змусили його написати в протоколі, що він розмахував прапором і нецензурно висловлювався. Копію протоколу йому не дали: вручивши квитанцію про штраф за хуліганство, аспіранта випровадили з ОВС МДУ близько 22:00.

20 березня чоловік зафіксував побої в травмпункті, 21 березня він звернувся за допомогою в правозахисну організацію «Комітет із запобігання катуванням». За словами аспіранта люди, які побили його, були схожі на співробітника ФСБ Андрія Федорова і співробітника Центру «Э» Олексія Окопного.