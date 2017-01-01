У Москві медсестри побилися з українками, які святкували смерть терориста Гіві

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Працівниці медцентру, які приїхали з України, піднімали тости з побажанням вбивства Захарченка, передають російські ЗМІ

У російському геронтологічному науково-клінічному центрі у Москві медсестри обурилися тим, що доглядальниці з України раділи смерті бойовика «ДНР» Михайла Толстих (Гіві)

Про це в ефірі російського радіо Вести ФМ розповів російський пропагандист Володими Соловйов.

Темою радіопередачі була заявлена проблема того, що «потік бандерівців до Росії спричиняє терор з середини».

«Працівниці, що приїхали з України святкували вбивство Гіві і піднімали тости з побажанням вбивства Захарченка. Наші російські дівчата обурилися, а українки пішли в рукопашну. Розтягували лікарі», - йдеться у матеріалі.

Перелякані російські пропагандисти з цього випадка зробили висновок, що українські заробітчани на Росії - мало не диверсанти та співробітники СБУ.

«До державних лікарень приймати на роботу іноземних громадян не можна. Але, якщо це доглядальниці, то їх поставляють фірми для платного догляду за хворими. Там одні українки, і, як правило, без права на роботу. Зрозуміло. Тобто працюють ніби приватні фірми, але здійснюють догляд в державних лікарнях», - йдеться у матеріалі.

Також повідомляється, що українок, які брали участь у конфлікті, здали до поліції. Зазначається, що наразі невідомо, чи депортують їх з Росії.

Як відомо,8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство Гіві було організовано Києвом. Пізніше відповідальність за ліквідацію терориста взяли на себе його підлеглі.

10 лютого терориста Гіві поховали.

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