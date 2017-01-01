  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Москві насмерть замерзла жінка

    • Сьогодні, 12:59
    • Розсилка
    Мокрий сніг у Москві 2 червня
    Мокрий сніг у Москві 2 червня

    Лікарі діагностували у пенсіонерки переохолодження важкого ступеня

    Літня жінка насмерть замерзла в Петербурзі на автобусній зупинці. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в медичних колах міста.

    Жінка на вигляд 70-75 років була госпіталізована з зупинки громадського транспорту напередодні рано вранці.

    «Лікарі Олександрівської лікарні діагностували у пенсіонерки переохолодження важкого ступеня», - відзначило джерело.

    Жінка померла в лікарні.

    На початку червня синоптики прогнозують в Петербурзі прохолодну погоду з вітром і дощами.

    2 червня в Москві випав мокрий сніг.

    Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї 29 травня стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.

    Читайте також
    Москва стихійні лиха смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ