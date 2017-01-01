У Москві насмерть замерзла жінка

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Мокрий сніг у Москві 2 червня

Лікарі діагностували у пенсіонерки переохолодження важкого ступеня

Літня жінка насмерть замерзла в Петербурзі на автобусній зупинці. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в медичних колах міста.

Жінка на вигляд 70-75 років була госпіталізована з зупинки громадського транспорту напередодні рано вранці.

«Лікарі Олександрівської лікарні діагностували у пенсіонерки переохолодження важкого ступеня», - відзначило джерело.

Жінка померла в лікарні.

На початку червня синоптики прогнозують в Петербурзі прохолодну погоду з вітром і дощами.

2 червня в Москві випав мокрий сніг.

Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї 29 травня стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.