У Москві насмерть замерзла жінка
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Лікарі діагностували у пенсіонерки переохолодження важкого ступеня
Літня жінка насмерть замерзла в Петербурзі на автобусній зупинці. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в медичних колах міста.
Жінка на вигляд 70-75 років була госпіталізована з зупинки громадського транспорту напередодні рано вранці.
«Лікарі Олександрівської лікарні діагностували у пенсіонерки переохолодження важкого ступеня», - відзначило джерело.
Жінка померла в лікарні.
На початку червня синоптики прогнозують в Петербурзі прохолодну погоду з вітром і дощами.
2 червня в Москві випав мокрий сніг.
Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї 29 травня стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.