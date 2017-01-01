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    У Москві обвалився тунель: є жертви

    • Сьогодні, 13:52
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    Наразі організовано роботу з евакуації людей

    При обваленні тунелю на Калузькому шосе в Москві загинула одна людина, трьох поранено. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Москви, передає РБК.

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    «Трьох потерпілих з різним ступенем тяжкості госпіталізовано до столичних клінік», – зазначили в прес-службі російського відомства.

    Крім того, офіційний представник столичного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ Оксана Золотова повідомила, що наразі організовано роботу з евакуації людей, які, можливо, перебувають під уламками.

    При цьому, за даними джерела російського «Інтерфаксу», під завалами може залишатися до трьох осіб. Нагадаємо, в інтернеті опубліковано відео з місця обвалення тунелю на Калузькому шосе в Москві.

    Нагадаємо, у Києві обвалився Шулявський міст.

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    Москва
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