У Москві ОМОН пакує в автозаки антикорупціонерів

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Фото: REUTERS

Люди скандують: «Ганьба», «Росія без Путіна», «Імпічмент», «Уряд у відставку», «Путін злодій», «Свободу Навальному»

У Москві співробітники ОМОНу почали масові затримання учасників акції проти корупції у вищих ешелонах російської влади. Затримано десятки осіб.

Як передає власний УНІАН у РФ, на Пушкінській площі зібралася багатотисячна акція, учасники якої вимагають відставки президента РФ Володимира Путіна і прем'єра Дмитра Медведєва. ОМОН проводить затримання.

Взявшись за руки, правоохоронці розсікають натовп на частини і найактивніших завантажують в автозаки. Люди скандують: «Ганьба», «Росія без Путіна», «Імпічмент», «Уряд у відставку», «Путін злодій», «Свободу Навальному». ОМОН діє дуже жорстко - людей буквально виривають з натовпу. Затримання тривають.

Нагадаємо, 26 березня в Москві та інших містах РФ проходять антикорупційні акції, які в більшості випадків не узгоджені з владою. Акції організував Олексій Навальний, який сам раніше був затриманий в Москві.