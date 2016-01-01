У Москві озброєна група напала на Росгвардію: одна людина загинула
- Вчора, 00:44
-
Розсилка
Злочинці заволоділи двома автоматами і пістолетом з повними боєкомплектамиУ поселенні Роговське в Новій Москві скоєно напад на співробітників правоохоронних органів, один з постраждалих в результаті загинув.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
Об'єктом нападу став патруль, в якому знаходилися співробітники Росгвардіі. Для розшуку злочинців «весь особовий склад поліції піднято за планом Вулкан».
«Злочинці заволоділи двома автоматами і пістолетом з повними боєкомплектами», — йдеться у повідомленні.
Пізніше 5 учасників нападу були затримані, повідомили в прес-службі Центрального округу військ національної гвардії РФ. Викрадену зброю було вилучено.