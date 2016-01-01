У Москві озброєна група напала на Росгвардію: одна людина загинула

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Злочинці заволоділи двома автоматами і пістолетом з повними боєкомплектами

У поселенні Роговське в Новій Москві скоєно напад на співробітників правоохоронних органів, один з постраждалих в результаті загинув.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Об'єктом нападу став патруль, в якому знаходилися співробітники Росгвардіі. Для розшуку злочинців «весь особовий склад поліції піднято за планом Вулкан».

«Злочинці заволоділи двома автоматами і пістолетом з повними боєкомплектами», — йдеться у повідомленні.

Пізніше 5 учасників нападу були затримані, повідомили в прес-службі Центрального округу військ національної гвардії РФ. Викрадену зброю було вилучено.