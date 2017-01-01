У Москві - перші затримання на акціях проти корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання активістів на мітингах у Москві

У Москві відбулися перші затримання у зв'язку з антикорупційної акцією, що проходить 26 березня по всій Росії

Поліція почала затримувати перехожих на Пушкінській площі.

Про це повідомляє видання «Медуза» із посиланням на twitter «Грани.ру».

c71iggoxkaamnnu

Як раніше поперджала московська поліція, учасникам несанкціонованої опозиційної акції в Москві згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (КпАП) загрожують штрафи до 20 тис. рублів і арешти до 15 діб, а за хуліганські дії - аж до кримінальної відповідальності.

«ГУ МВС Росії по м. Москві вживатиме всі необхідні заходи для забезпечення правопорядку. Разом з тим московська поліція і міська влада офіційно попереджають, що захід незаконний, і в сучасних умовах зростає ризик провокаційних дій, спрямованих на порушення громадського порядку. У цьому випадку ваша особиста безпека може опинитися під загрозою», - йдеться у повідомленні прес-служби московської поліції.

На 26 березня мітинги проти корупції заплановані в кількох десятках російських міст.

c71i8fhxuaeim6k

Поліція «переконливо просила» утриматися від участі в неузгодженому заході 26 березня на Тверській вулиці. Акція запланована на 14.00 за київським часом. На мітингах у російських містах затримали вже кілька десятків людей.