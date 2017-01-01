У Москві погрожують затриманим активістам

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Затримання учасника протесту в Москві

Більше десяти заарештованих після мітингів розповіли, що вже в ізоляторі підписали якийсь документ, зі змістом якого їх не ознайомили

Заарештовані після мітингу проти корупції в Москві отримують погрози від співробітників правоохоронних органів

Про це розповів член Громадської спостережної комісії Москви Дмитро Піскунов, повідомляє «Новая газета».

На погрози скаржилися затримані, які відбувають термін арешту в ізоляторі тимчасового утримання на Петрівці.

Декілька людей поскаржилися на дії невідомого чоловіка (за свідченнями одного із заарештованих, невідомий був у званні майора). Він по черзі викликав заарештованих в кімнату, де розпитував їх про мітинг, політичні погляди і вимагав надати акаунти в соцмережах.

За свідченнями одного із затриманих, за відмову говорити чоловік погрожував знайти в квартирі активіста наркотики. За словами іншого, той же чоловік обіцяв, що в разі відмови від розмови проблеми виникнуть у рідного брата затриманого.

Ще один затриманий розповів правозахисникам, що в його присутності «майор» ударив себе по щоці і пригрозив порушити справу за напад на співробітника правоохоронних органів, якщо той не викладе йому всю необхідну інформацію.

Більше десяти заарештованих після мітингів розповіли, що вже в ізоляторі підписали якийсь документ, зі змістом якого їх не ознайомили.

За словами Піскунова, в ізоляторі на Петрівці зараз перебуває понад 20 затриманих після мітингу в центрі Москви. Через велику кількість арештів за адміністративними статтями там зачистили цілий поверх. Зазвичай в цьому ізоляторі утримуються затримані у кримінальних справах, а тому умови утримання тут гірші, ніж в інших московських спецприймальниках.

Нагадаємо, 26 березня в Москві та інших містах Росії відбулися мітинги проти корупції.

На акції в Москві затримали понад тисячу осіб.