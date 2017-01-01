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    У Москві протестуватимуть проти репресій

    • Сьогодні, 08:56
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    &laquo;Марш мільйонів&raquo;
    «Марш мільйонів»

    Активісти також виступатимуть проти свавілля

    У Москві пройде мітинг «За Росію проти свавілля і репресій». Як повідомляє «Ехо Москви», акція з владою узгоджена. У ній візьмуть участь громадські активісти, муніципальні депутати і представники різних партій.

    Основний мотив заходу - підсумки подій 6 травня 2012 року на Болотній площі. За словами організаторів, вони хотіли провести акцію в тому ж місці, що і п'ять років тому, але мерія не погодилася. Влада пропонувала віддалені від центру райони - це не влаштовувало організаторів. В результаті був знайдений компромісний варіант - проспекті Сахарова.

    Нагадаємо, у грудні 2011 року у зв'язку з незадоволенням масовими фальсифікаціями під час виборів до Державної Думи РФ, за результатами яких парламентську більшість отримала правляча партія «Єдина Росія», розпочалися протести в Російській Федерації. Зокрема, у червні 2012 року у Москві відбувся опозиційний «Марш мільйонів». Майже 50 тисяч чоловік пройшлися від Пушкінської площі до проспекту Сахарова, де відбувся мітинг. На ньому було ухвалено «Маніфест вільної Росії», в якому перераховано сім кроків, котрі необхідні для «створення в Росії фундаментальних засад суспільства і держави». Йшлося про відставку Володимира Путіна, чесні вибори до парламенту, реформу Конституції, що скоротила б президентський термін і розширила повноваження Думи, ухвалу нових законів про вибори президента та люстрацію в судовій і правоохоронній системах.

    вибори акція активісти
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