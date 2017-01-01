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У Москві провели акцію на захист політв'язнів у анексованому Криму

Мітингувальники у Москві вийшли підтримати Арсена Джепарова

У Москві менше десятка людей провели пікет на захист політв'язнів в анексованому Криму.

Зокрема, мітингувальники вийшли підтримати Арсена Джепарова - одного з обвинувачених у справі угруповання «Хізб ут-Тахрір», яке у Росії визнане терористичною організацією і заборонене.

Як зазначає видання, у політв'язня Джепарова проблеми зі здоров'ям, але в СІЗО Сімферополя він не отримує медичну допомогу.

Мітингувальники поскаржилися на те, що проблемам переслідувань кримських татар світові ЗМІ приділяють мало уваги.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року виніс вироки Руслану Зейтуллаеву, Ферат Сайфуллаєвій, Рустему Ваітову і Нурі Примову, визнавши їх винними в причетності до забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» і створенні в Криму її осередків.

Їх засудили до п’яти років позбавлення волі. Підсудні провину не визнали.

Джерело: Радіо Свобода