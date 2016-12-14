У Москві розігнали акцію на підтримку політв’язнів: десятки затриманих

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Затримання в Москві

Опозіція не погодила проведення мітингу з владою Москви

Кілька десятків активістів затримали в Москві під час розгону поліцією акції на підтримку політв'язнів біля пам’ятника Грибоєдову.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Представник організації «Нова опозиція» заявив про затримання понад 40 осіб.

«Затримання почалися відразу ж. Наразі затримано понад 40 осіб», - сказав він.

Головними темами акції мали стати: вимога узгодити перший антикризовий мітинг і підтримка політичних в'язнів, в тому числі Ільдара Дадіна.

За словами очевидців, поліція грубо затримувала присутніх на заході людей. Один із затриманих, Володимир Залищак, написав у Твітері, що всього на акцію зібралися близько 50 осіб. Таким чином, у поліцію забрали майже всіх учасників.

За словами активіста, автозаки привезли людей до Басманного відділку поліції, адвокатів до них не пускають.