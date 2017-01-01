У Москві розпочався Марш пам’яті Нємцова

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Марш пам'яті Бориса Нємцова

Акції пам'яті Бориса Нємцова проходять також в інших містах Росії

У Москві та інших російських містах, а також за кордоном проходять акції пам'яті Бориса Нємцова.

Марш Нємцова наразі починається в Москві. До оргкомітету пам'ятної акції увійшли представники багатьох організацій Росії: «Солідарність», «Парнас», Партія прогресу, «Яблуко», «Відкрита Росія», «Партія 5 грудня», Лібертаріанська партія, «Вибір Росії», «За права людини», «Московська Гельсінкська група» та інші.

Опозиційного політика застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Север» Руслан Мухудінов. Йому пред'явлено заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.