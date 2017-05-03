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    У Москві триває евакуація з Третьяковської галереї

    • Сьогодні, 14:17
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    Причини евакуації поки не повідомляються

    У Москві відбувається евакуація з будівлі Третьяковської галереї.

    Про причини евакуації поки не повідомляється, розповіли РИА Новости прес-службі музею.

    «Нас дійсно евакуюють, ця будівля на Лаврушинському провулку. Більше поки нічого сказати не можемо», - сказали в прес-службі.

    Як повідомлялося, вранці 28 квітня у московському метро через технічний збій пролунало оголошення «повітряна тривога в Москві» і ескалатори працювали тільки на спуск.

    Минулої осені по всій Росії, в тому числі у Москві, відбулися навчання з цивільної оборони, під час яких учасникам пояснювали, де розташоване найближче бомбосховище. Навчання викликали занепокоєння у західних журналістів.

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