У Москві триває евакуація з Третьяковської галереї

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Причини евакуації поки не повідомляються

У Москві відбувається евакуація з будівлі Третьяковської галереї.

Про причини евакуації поки не повідомляється, розповіли РИА Новости прес-службі музею.

«Нас дійсно евакуюють, ця будівля на Лаврушинському провулку. Більше поки нічого сказати не можемо», - сказали в прес-службі.

Як повідомлялося, вранці 28 квітня у московському метро через технічний збій пролунало оголошення «повітряна тривога в Москві» і ескалатори працювали тільки на спуск.

Минулої осені по всій Росії, в тому числі у Москві, відбулися навчання з цивільної оборони, під час яких учасникам пояснювали, де розташоване найближче бомбосховище. Навчання викликали занепокоєння у західних журналістів.