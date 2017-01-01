У Москві визнали: справи в окупованому Сімферополі кепські, винен «поганий мер»

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Підконтрольний Кремлю глава Сімферополя Геннадій Бахарєв

У Сімферополі гостро стоїть питання ліквідації звалищ, очищення доріг і вулиць від сміття і їх ремонт

Підконтрольний Кремлю глава адміністрації окупованого Сімферополя Геннадій Бахарєв в національному рейтингу російських мерів зайняв одну з останніх позицій. Причому «гіршим мером» градоначальник став як за підсумками 2016 року, так і за результатами діяльності на початку 2017 го, повідомляють «Новости Крыма».

У національному рейтингу мерів Росії за підсумками 2016 року Бахарєв зайняв 81 місце з 88, обігнавши лише мерів Орла, Смоленська, Елісти, Волгограда, Біробіджана, Омська і Махачкали.

За підсумками рейтингу мерів Росії, за січень-березень 2017 року градоначальник окупованого Сімферополя тільки погіршив свої позиції, опинившись уже на 84 місці.

«Геннадій Бахарєв продовжує перебувати в підвалі національного рейтингу. Більш того, він поступово опускається в нього все глибше. У звітний період експерти поставили йому в провину грандіозний провал реконструкції центру міста, на яку було виділено 180 млн рублів», - відзначають дослідники.

У Сімферополі гостро стоїть питання ліквідації звалищ, очищення доріг і вулиць від сміття і їх ремонт, не вирішені транспортні проблеми і інші.