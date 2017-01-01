У Москві заарештували підозрюваного в закликах до тероризму математика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Богатов

Під час обшуків слідчі вилучили у нього комп'ютерну техніку та електронні пристрої

Пресненський суд Москви на 2 місяці заарештував 25-річного математика Дмитра Богатова, якого підозрюють в закликах до масових заворушень і тероризму.

«Ваша честь, я невинний. Я дійсно в цей день був з дружиною в спортивному залі, а потім купував продукти в магазині. Я не збираюся ховатися від слідства і готовий повністю сприяти роботі слідчого комітету, щоб повністю очистити своє ім'я», - заявив обвинувачений.

Згідно з інформацією журналістів, Богатова заарештували до 8 червня. Його мати зомліла в залі суду. Сам він не визнав провину.

Математика затримали 6 квітня за підозрою в закликах до масових заворушень у Москві. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього комп'ютерну техніку та електронні пристрої. Спочатку суд не знайшов підстав для утримання Богатова під варту. При цьому його не відпустили на свободу. Із суду його знову відвезли в слідчий відділ, де пред'явили більш тяжке обвинувачення по терористичної статті.

Слідчі побачили в його діях заклики до терористичної діяльності (ч. 2 статті 205.2 Кримінального кодексу). Слідчий знову попросив суд про арешт Богатова. Згідно з матеріалами справи, 29 березня Богатов опублікував два повідомлення з фейкового профілю Айрата Байширова: короткий пост в 13 годин і велику радикальну публікацію в 22:25 хвилин. Щоб приховати сліди, Богатов використовував Tor браузер, який приховує місце знаходження користувача, стверджує сторона звинувачення.

Джерело: РБК-Україна