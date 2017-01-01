У Москві застрелили начальника управління МВС Росії
- Сьогодні, 12:17
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Вбивство
Пріоритетною версією слідства є напад з метою пограбування
На заході Москви знайдено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Як повідомило «Інтерфаксу» джерело в правоохоронних органах, загиблим виявився керівник ремонтно-будівельного управління в системі МВС Росії.
«Це Волков Микола, керівник ремонтно-будівельного управління в системі МВС», – сказав співрозмовник агентства.
За його словами, пріоритетною версією слідства залишається напад з метою пограбування.
У прес-службі московського главку поліції підтвердили інформацію про виявлення тіла чоловіка на Осінній вулиці, однак не уточнили особу загиблого.