  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Москві застрелили начальника управління МВС Росії

    • Сьогодні, 12:17
    • Розсилка
    Вбивство
    Вбивство

    Пріоритетною версією слідства є напад з метою пограбування

    На заході Москви знайдено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Як повідомило «Інтерфаксу» джерело в правоохоронних органах, загиблим виявився керівник ремонтно-будівельного управління в системі МВС Росії.

    «Це Волков Микола, керівник ремонтно-будівельного управління в системі МВС», – сказав співрозмовник агентства.

    За його словами, пріоритетною версією слідства залишається напад з метою пограбування.

    У прес-службі московського главку поліції підтвердили інформацію про виявлення тіла чоловіка на Осінній вулиці, однак не уточнили особу загиблого.

    Читайте також
    Москва вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ