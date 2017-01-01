У Москві застрелили начальника управління МВС Росії

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Вбивство

Пріоритетною версією слідства є напад з метою пограбування

На заході Москви знайдено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Як повідомило «Інтерфаксу» джерело в правоохоронних органах, загиблим виявився керівник ремонтно-будівельного управління в системі МВС Росії.

«Це Волков Микола, керівник ремонтно-будівельного управління в системі МВС», – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, пріоритетною версією слідства залишається напад з метою пограбування.

У прес-службі московського главку поліції підтвердили інформацію про виявлення тіла чоловіка на Осінній вулиці, однак не уточнили особу загиблого.