У Москві затримали екс-нардепа Шепелєва – російські ЗМІ

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Екс-нардеп Олександр Шепелєв

Шепелєву в Україні закидають убивство на замовлення, викрадення машини і втечу з-під варти

Московські поліцейські затримали в центрі столиці громадянина України, Канади і Грузії Олександра Шепелєва – колишнього депутата Верховної Ради.

Про це повідомило «Известиям» поінформоване джерело.

За його словами, 46-річний Шепелєв, якого в міжнародний розшук Україна оголосила в 2014 році, звинувачується в захопленні майна, підробці документів, відмиванні доходів.

Крім того, йому закидають убивство на замовлення, викрадення машини і втечу з-під варти.

Як повідомлялося, в червні 2014 року Олександр Шепелєв втік з-під варти під час перебування в лікарні швидкої допомоги разом з одним з охоронців. У липні 2014-го його оголосили в розшук.

У березні 2015 року російські силовики затримали Шепелєва на території Московської області. У Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелєва для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Шепелєв двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році його виключили з фракції і він перейшов до фракції Партії регіонів, звідки незабаром вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець за мажоритарним округом.

25 квітня Деснянський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у наданні хабара та втечі з-під варти колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва. За інформацією прес-служби, підготовче судове засідання щодо Шепелєва призначене на 11-ту годину 3 травня.