У Москві затримали старшого брата ймовірного організатора теракту в Пітері
- Сьогодні, 02:44
-
Розсилка
Акрама Азімова затримали поблизу Москви
Акрам Азімов, старший брат ймовірного організатора теракту в метро Санкт-Петербурга Аброра Азімова, був затриманий російськими силовиками на автобусній зупинці в середу у Москві.
На кадрах оперативної зйомки із затримання видно, що силовики виявили у Акрама Азімова у сумці на поясі гранату. Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, це бойова граната РГД-5.
«Федеральною службою безпеки РФ в рамках порушеної кримінальної справи за фактом терористичного акту 3 квітня в метрополітені Санкт-Петербурга 19 квітня в селищі Московське затриманий старший брат організатора злочину Азімов Акрам, 1988 року народження», - цитує ТАСС повідомлення Центру громадських зв'язків ФСБ Росії.
Нагадаємо, ФСБ Росії раніше затримала ймовірного організатора теракту у метро Санкт-Петербурга.
У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.
18 квітня Басманний суд Москви заарештував Азімова до 3 червня.
Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».
Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.
Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.
Українців серед загиблих у метро немає.