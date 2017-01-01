  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Москві затримали старшого брата ймовірного організатора теракту в Пітері

    • Сьогодні, 02:44
    • Розсилка
    Арешт Акрама Азімова
    Арешт Акрама Азімова

    Акрама Азімова затримали поблизу Москви

    Акрам Азімов, старший брат ймовірного організатора теракту в метро Санкт-Петербурга Аброра Азімова, був затриманий російськими силовиками на автобусній зупинці в середу у Москві.

    На кадрах оперативної зйомки із затримання видно, що силовики виявили у Акрама Азімова у сумці на поясі гранату. Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, це бойова граната РГД-5.

    «Федеральною службою безпеки РФ в рамках порушеної кримінальної справи за фактом терористичного акту 3 квітня в метрополітені Санкт-Петербурга 19 квітня в селищі Московське затриманий старший брат організатора злочину Азімов Акрам, 1988 року народження», - цитує ТАСС повідомлення Центру громадських зв'язків ФСБ Росії.

    Нагадаємо, ФСБ Росії раніше затримала ймовірного організатора теракту у метро Санкт-Петербурга.

    У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

    18 квітня Басманний суд Москви заарештував Азімова до 3 червня.

    Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

    Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    Читайте також
    Росія Москва ФСБ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ