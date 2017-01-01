У Москві затримали старшого брата ймовірного організатора теракту в Пітері

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Арешт Акрама Азімова

Акрама Азімова затримали поблизу Москви

Акрам Азімов, старший брат ймовірного організатора теракту в метро Санкт-Петербурга Аброра Азімова, був затриманий російськими силовиками на автобусній зупинці в середу у Москві.

На кадрах оперативної зйомки із затримання видно, що силовики виявили у Акрама Азімова у сумці на поясі гранату. Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, це бойова граната РГД-5.

«Федеральною службою безпеки РФ в рамках порушеної кримінальної справи за фактом терористичного акту 3 квітня в метрополітені Санкт-Петербурга 19 квітня в селищі Московське затриманий старший брат організатора злочину Азімов Акрам, 1988 року народження», - цитує ТАСС повідомлення Центру громадських зв'язків ФСБ Росії.

Нагадаємо, ФСБ Росії раніше затримала ймовірного організатора теракту у метро Санкт-Петербурга.

У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

18 квітня Басманний суд Москви заарештував Азімова до 3 червня.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.