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    У Москві жінка померла після пластичної операції

    • Сьогодні, 04:18
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    За даними відомства, всього було затримано 43 людини

    Жінка в Москві померла після пластичної операції.

    Про це розповіла старший помічник керівника столичного ГСУ СК по взаємодії зі ЗМІ Юлія Іванова,

    Зазначається, що операція пройшла 10 березня, на наступний день в клініці пацієнтка відчула погіршення здоров’я, після чого негайно було поміщено у реанімаційне відділення. Незважаючи на надану допомогу, 48-річна жінка померла.

    «За даним фактом слідчими органами головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москві організована дослідча перевірка», – сказала Іванова.

    Представник ГСУ СК додала, що за попередніми даними смерть настала через порушення роботи серцево-судинної системи. Слідчі призначили судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті, опитуються працівники клініки.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

    ЗМІ смерть
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