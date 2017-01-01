У МОЗ відзвітували, скільки пацієнтів відправили на лікування за кордон

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У 2017 році для МОЗ України за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачено майже 204 мільйони гривень

Комісія МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон вже змогла забезпечити направлення та оплату лікування для 16-ти пацієнтів, 10 з яких – діти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«У 2017 році для МОЗ України за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачено майже 204 мільйони гривень... Завдяки злагодженій роботі МОЗ та колег з Мінфіну, в цьому році нам вдалося досягнути порозуміння щодо перерахування коштів за весь рік протягом першого кварталу. У січні 2017 року отримано перший транш у розмірі 67 900 тисяч гривень та вже відправлено пацієнтів», – розповіла вона.

За словами Супрун, комісія продовжує роботу щодо наступного розгляду справ пацієнтів, які звернулися до МОЗ України за допомогою.

Раніше гроші на лікування за кордоном перераховувалися МОЗ рівними траншами тричі на рік, тож міністерство відправляло групи пацієнтів також тричі на рік не відповідно до їх стану, а до надходження коштів.

«Допомагаючи тяжко хворим пацієнтам саме тоді, коли воно цього потребують найбільше, ми в міністерстві одночасно працюємо над перспективою розвитку трансплантології в Україні», – йдеться у заяві.