У МОЗ визнають, що процес утворення госпітальних округів в певних регіонах викликав збурення

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МОЗ готовий надавати регіонам усі необхідні консультації та роз’яснення

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк в інтерв’ю «Главкому» зізнався, що процес утворення госпітальних округів в Україні викликав чимало дискусій на місцях.

«Мені десятки листів приходять з районів про те, що щось не дотримано, що не та лікарня обрана центром округу. Раз я взяв ці листи, поїхав на північ Одеської області в Подільський і Балтський райони, попросив зібрати мешканців району, які мають входити в той округ. Почали разом розбиратись, і виявилось, вони знають відповіді. Ми знайшли консенсусне конструктивне рішення, як всіх влаштувало. Але до того вони не збиралися, а замість цього слали листи у МОЗ. Наші громади ще вчаться самоврядуванню, вчаться брати на себе відповідальність», - зазначив чиновник.

МОЗ готовий надавати регіонам усі необхідні консультації та роз’яснення, додав Ковтонюк.

«Я готовий їздити і розбиратися з конкретними випадками разом із громадами., - запевнив він. - Так, на сьогодні є питання по Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській областях. І причини відносно природні. В Івано-Франківській області є гірська місцевість. Там наша методика звичайно має винятки. Та там йде нормальний діалог всередині місцевої влади, ми тримаємо на контролі ці питання, постійно спілкуємося».

«По Вінницькій області інша причина. Область доволі малонаселена. Там є одне велике місто - Вінниця - і більше відносно великих міст немає, така собі сільська місцевість з невеликими містечками. І всі лікарні приблизно однаково маленькі. Тому там є питання щодо визначення, де яка лікарня. Але ми зазначаємо, що зараз не час визначати лікарні, треба утворити округи, госпітальну раду, зібратися і спокійно все планувати.», - пояснив заступник міністра.

Він зазначив, що скільки б госпітальних округів не було утворено, і які б вони не були, якщо це відповідає методиці, МОЗ автоматично це приймає.

«Якщо Волинь пришле три округи - вони відповідатимуть методиці, там буде підпис голови ОДА, ми це затвердимо. Якщо там завтра передумають і визначать 5 округів, які відповідатимуть методиці, затвердимо їх», - заявив Ковтонюк.