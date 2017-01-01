У МОЗі пояснили особливості цьогорічних закупівель ліків

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Нині жодного дефіциту ліків, які закуповують за державні кошти, немає, зазначила Супрун

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, чим докорінно відрізняються цьогорічні закупівлі ліків МОЗом від тих, що відбувалися в попередні роки.

Про це вона розповіла в ефірі «24-го каналу».

«5,9 мільярдів – на 2 мільярди більше фінансування маємо на державні закупівлі за ліки і нам потрібно до кінця березня ці 5,9 мільярдів з державного бюджету взяти і заплатити за ці ліки», – зазначила виконувач обов’язків глави МОЗу.

Вона також уточнила, як відбувається сам процес закупівель і чим він цьогоріч особливий.

«Міністерство фінансів мусить нам передати велику кількість грошей з початку року, хоча зазвичай воно відбувалось впродовж року – давали якусь малу частину. Ми з ними вже мали розмови і вони погодились, і прем’єр-міністр погодився, щоб все фінансування ми отримали з початку року, щоб ми змогли зробити замовлення у 2017 році. І перший раз, не знаю, як довго, ми будемо замовляти ліки і отримувати їх в тому самому році, що й замовили», – наголосила Уляна Супрун.

Вона також запевнила, що нині жодного дефіциту ліків, які закуповують за державні кошти, немає.

Джерело: 24 канал