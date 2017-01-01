У МВФ пояснили, що гальмує виділення грошей Україні
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Ще доопрацьовується меморандум про економічну та фінансову політику щодо часових графіків подальших дій
Міжнародний валютний фонд визначиться з датою засідання Ради директорів з питання третього перегляду програми EFF після доопрацювання меморандуму про співпрацю з Україною.
«Директор фонду Крістін Лагард зустрічалася з представниками України в Давосі. Вона відзначила суттєвий прогрес у реформах, необхідних для завершення третього перегляду програми EFF (програма розширеного фінансування). Ми продовжуємо спілкування з владою країни з деяких питань, що залишилися, зокрема доопрацьовуємо меморандум про економічну та фінансову політику щодо часових графіків подальших дій», – сказав представник фонду Вільям Мюррей.
«Як тільки документ буде доопрацьовано, звіт про завершення перегляду програми буде подано Раді директорів протягом найближчих тижнів. У мене наразі немає точної дати», – додав він.
У МВФ 12 січня заявляли, що фонд розгляне в найближчі тижні питання надання Україні чергового траншу.
У грудні минулого року перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявляв, що Україна виконала всі необхідні зобов’язання для отримання чергового траншу кредиту МВФ.
Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд у січні не розглядатиме питання виділення Україні чергового траншу кредиту. Це питання відсутнє у календарі фонду на сайті МВФ.
Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує наступний транш від МВФ на 1 млрд доларів на початку лютого.
Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, коментуючи результати переговорів із президентом України Петром Порошенком у Давосі, повідомляла, що Україна і МВФ у наступні кілька днів узгодять останні технічні питання, необхідні для надання траншу.
Джерело: Радіо Свобода