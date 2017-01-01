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    У МВФ вирішили, що в Україні передчасно вводити накопичувальну пенсійну систему

    • Сьогодні, 11:39
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    У МВФ вважають, що Україна насамперед повинна знайти спосіб зменшити приплив нових пенсіонерів в пенсійну систему і збільшити надходження до Пенсійного фонду

    Міжнародний валютний фонд вважає передчасним введення другого рівня пенсійної системи в Україні.

    Про це написав голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден у своїй статті для «Європейської правди».

    «Введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) в доповнення до діючої системи, на чому деякі наполягають, не буде мати особливого сенсу без попереднього виправлення недоліків діючої системи», - пише ван Роден.

    «Введення накопичувальної системи було б передчасним, враховуючи нинішній рівень розвитку фінансових ринків та нормативно-правову базу в Україні», - вважає голова місії МВФ в Україні.

    Також він вважає, що Україна насамперед повинна знайти спосіб зменшити приплив нових пенсіонерів в пенсійну систему і збільшити надходження до Пенсійного фонду.

    Раніше в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі зволікати з всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.

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