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    У МВС назвали причину сутичок у Дніпрі 9 травня

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    <span>Заходи до Дня Перемоги у Дніпрі, 9 травня 2017</span>
    Заходи до Дня Перемоги у Дніпрі, 9 травня 2017

    У поліції заявили, що громадяни обурилися через використання деякими учасниками акції у Дніпрі партійної символіки

    Причиною виникнення сутичок у Дніпрі під час сьогоднішньої акції у рамках святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні стала спроба представників однієї з політичних сил використати захід як самопіар.

    По це сьогодні у коментарі журналістам у Києві заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

    За його словами, деякі громадяни обурилися через використання деякими учасниками акції партійної символіки, в результаті чого сталися сутички.

    Нагадаємо, в Дніпрі під час акції «Марш перемоги», організованої в Дніпрі нардепом Олександром Вілкулом, сталася бійка між хлопцями спортивної статури і ветеранами АТО. Як повідомив Інформатор, в результаті конфлікту за медичною допомогою звернулося 6 поліцейських та 8 учасників масових заходів. В основному у постраждалих були діагностовано травми голови і інші менш значні пошкодження.

    Як раніше повідомила поліція, причиною сутички стало використання політичної символіки. До відділень поліції Дніпра доправлено 15 осіб, яких перевіряють на причетність до сутичок.

    МВС АТО
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