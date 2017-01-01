У МВС очікують, що провайдери добросовісно підійдуть до указу про санкції проти РФ

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Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко

«Сподіваємося, що всі провайдери будуть сумлінними і законослухняними», зазначив речник МВС

У МВС України розуміють, що в короткі терміни виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України про блокування російських сайтів не є можливим, однак очікують, що провайдери будуть сумлінно його виконувати.

Про це заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в ефірі каналу «112 Украіна».

«У нас в Україні п’ять тисяч провайдерів, сказати, що можна дуже швидко виконати рішення РНБО, ми не можемо. І потроху провайдери приймають ті чи інші рішення. Сподіваємося, що всі провайдери будуть сумлінними і законослухняними», - сказав він.

За його словами, міністерство обов'язково долучиться до реалізації цього рішення РНБО, зокрема через такий підрозділ, як Департамент кіберполіції Нацполіціі України.

«Там є професійні люди, які також будуть задіяні у виконанні цього рішення РНБО», - сказав Шевченко.

Він зазначив, що відповідальність за невиконання даного рішення можна буде внести лише після того, як будуть внесені відповідні зміни в законодавство.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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