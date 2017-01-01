У МВС заявили, що ніякого захоплення облдержадміністрацій не було

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Директор департаменту комунікації МВС заявив, що люди мають право заходити в облради і робити там все, що не суперечить закону

Приміщення обласних рад належать місцевим територіальним громадам, тому вони мають повне право туди заходити і робити все, що не суперечить закону. Зокрема - спілкуватися з головами облрад. Про це заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

«Так що не бачу жодних правових підстав кричати про «захоплення» облради у західних регіонах. Тільки трощити і красти там нічого не потрібно - і можна хоч постійно там сидіти», - написав він.

Нагадаємо, акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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