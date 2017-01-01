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    У М’янмі дерев’яний човен зіштовхнувся з кораблем: 20 гостей весілля загинули

    • Сьогодні, 05:26
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    Жерти зіткнення
    Жерти зіткнення

    Загалом в човні перебувало 60 людей

    У М’янмі внаслідок зіткнення дерев'яного човна, який перевозив гостей з весілля, і вантажного корабля, близько 20 осіб загинули і приблизно 15 вважаються зниклими безвісти.

    Про це з повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

    «Близько 20 осіб загинуло і близько 15 пропали безвісти в п'ятницю після того, як дерев'яний човен, в якому перебували близько 60 гостей весілля, врізався у вантажний корабель і затонув на південно-заході М'янми», - йдеться в повідомленні.

    Човен не був освітлений і врізався у вантажний корабель на річці у місті Патейн близько 7:20 вечора за місцевим часом.

    Рятувальники продовжують шукати живих.

    «Влада в порту вивчає причину аварії», - зазначив представник місцевого уряду Чжо Мьюінт.

    «Главком» також повідомляв, що вчора у Польщі сталося зіткнення пасажирського потягу і вантажівки,понад 200 осіб з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікарню.

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