У М’янмі дерев’яний човен зіштовхнувся з кораблем: 20 гостей весілля загинули
- Сьогодні, 05:26
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Загалом в човні перебувало 60 людей
У М’янмі внаслідок зіткнення дерев'яного човна, який перевозив гостей з весілля, і вантажного корабля, близько 20 осіб загинули і приблизно 15 вважаються зниклими безвісти.
Про це з повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.
«Близько 20 осіб загинуло і близько 15 пропали безвісти в п'ятницю після того, як дерев'яний човен, в якому перебували близько 60 гостей весілля, врізався у вантажний корабель і затонув на південно-заході М'янми», - йдеться в повідомленні.
Човен не був освітлений і врізався у вантажний корабель на річці у місті Патейн близько 7:20 вечора за місцевим часом.
Рятувальники продовжують шукати живих.
«Влада в порту вивчає причину аварії», - зазначив представник місцевого уряду Чжо Мьюінт.
«Главком» також повідомляв, що вчора у Польщі сталося зіткнення пасажирського потягу і вантажівки,понад 200 осіб з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікарню.