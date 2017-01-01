У Мюнхені Україна отримала підтвердження підтримки світу, - Порошенко

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Дуже важливо, що Україна залишалась серед перших і головних тем на безпековій конференції, - президент

Україна залишалась серед перших і головних тем на безпековій конференції в Мюнхені. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.

«Дуже важливо, що Україна залишалась серед перших і головних тем на безпековій конференції в Мюнхені. Ми отримали чергове підтвердження потужної світової солідарності з Україною», - зазначив він.

Як повідомлялось, віце-президент США Майк Пенс і президент України Петро Порошенко в ході зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки обговорили, зокрема, підтримку Сполучених Штатів Америки переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Пенс висловив стурбованість недавнім спалахом насильства на сході України. Обидва керівника погодилися, що необхідно негайне повне припинення вогню.