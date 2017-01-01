У МЗС України обурені скандальною заявою Ле Пен щодо Криму

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В Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку «такої безвідповідальної риторики однієї з претенденток на вищий пост Франції»

Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму. Про це повідомили в прес-службі зовнішньополітичного відомства.

«Нагадуємо, що ці дії держави-агресора були рішуче засуджені всіма цивілізованими країнами світу, що підтверджується Резолюціями ГА ООН 2014 і 2016 років, а також численними рішеннями і документами ЄС, НАТО, Ради Європи. У відповідь на злочинні дії Кремля Франція, разом з іншими партнерами по Великій сімці і ЄС, ввела санкції проти Росії, скасування яких можлива лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу», – зазначили в українському МЗС.

У відомстві впевнені, що роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французький політик проявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України і повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права.

«У зв'язку з цим нагадуємо, що подібні заяви, а також дії в порушення українського законодавства, обов'язково будуть мати наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в'їзд в Україну», – пояснили в МЗС.

В Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку «такої безвідповідальної риторики однієї з претенденток на вищий пост Франції».

«Впевнені, що Франція, як держава-ініціатор Нормандського процесу і учасник Будапештського меморандуму 1994 року, і надалі залишатиметься важливим партнером України і надасть сприяння в боротьбі проти російської агресії», – підсумували в МЗС.

Нагадаємо, Марін Ле Пен заявила, що не вважає незаконною анексію Криму. У СБУ не виключають, що Ле Пен буде закрито в'їзд до України, але рішення залежить і від МЗС.