У НАБУ детально розповіли про зв'язок Насірова з Онищенком

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Роман Насіров

Cлужбові особи Фіскальної служби приймали незаконні рішення про відстрочку рентних платежів? - НАБУ

«Газова справа» нардепа-втікача Олександра Онищенка складається з трьох блоків, до одного з яких глава ДФС Роман Насіров має безпосередній стосунок. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

«Фактично розслідування цієї справи складається з трьох блоків: перше – безпосередньо люди, які входили в злочинну організацію Онищенка, друге – це службові особи «Укргазвидобування», за сприяння яких можливі були ці маніпуляції з газом, і третє – це службові особи Фіскальної служби, які приймали, на нашу думку, незаконні рішення про відстрочку рентних платежів», – сказав Ситник.

«Зараз всі три блоки відпрацьовані. По найбільшій справі вже частина звинувачених знайомиться з матеріалами справи», – директор НАБУ.

«Антикорупційний прокурор Назар Холодницький дав вказівку у найближчий час направити цю справу до суду. Мається на увазі справа, яка була вчора», – заявив він.

Ситник також додав, що фірмам, бенефіціаром яких є Онищенко, протягом тривалого часу безпідставно надавалася відстрочка для сплати ренти платежів до держбюджету. «Є механізм по наданою відстрочки сплачення податків, але це законно коли є вагомі підстави. В даному випадку, відстрочки надавалась незаконно тому, що підприємства взагалі не платили. І після того, як приймалося рішення про відстрочку вона приймалась при умові, що буде хоч частина сплачених платежів, але вони не сплачувались», - пояснив директор НАБУ.

Ситник зазначив, що голову ДФС, відповідно до економічної експертизи, підозрюють у завданні збитків державі на близько 2 млрд грн..

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура поширила інформацію, що Насіров «підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)».