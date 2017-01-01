У НАБУ не виключають, що Насіров може втекти

Насіров зобов'язаний носити електронний браслет

НАБУ, окрім електронного браслету, застави та здачі Романом Насіровим закордонного паспорту, жодних інших додаткових заходів до відстороненого очільника ДФС не застосовуватиме, оскільки є обмеженим чинним законодавством.

Про це розповіла прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра у ефірі 5 Каналу.

«Чинне законодавство передбачає ухвалу суду, якою визначено, що в разі внесення застави, на підозрюваного покладається низка обов'язків. Зокрема носіння електронного засобу контролю – так званого електронного браслету та здача паспортів, які дозволяють йому виїхати за кордон. Тобто такі механізми є, а що трапиться – це ми вже будемо з вами спостерігати», – наголосили вона.

За словами речниці, трапитися може насправді дуже багато чого.

«Роман Насіров може залишити територію України, може не залишити територію України, може, він іще щось зробить, а може, не він. Тому зараз говорити про те, що буде, якщо… ми б не хотіли», – додала Світлана Оліфіра.

Як повідомлялося, за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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