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    У НАБУ не виключають, що Насіров може втекти

    • Сьогодні, 04:51
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    Насіров зобов'язаний носити електронний браслет

    НАБУ, окрім електронного браслету, застави та здачі Романом Насіровим закордонного паспорту, жодних інших додаткових заходів до відстороненого очільника ДФС не застосовуватиме, оскільки є обмеженим чинним законодавством.

    Про це розповіла прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра у ефірі 5 Каналу.

    «Чинне законодавство передбачає ухвалу суду, якою визначено, що в разі внесення застави, на підозрюваного покладається низка обов'язків. Зокрема носіння електронного засобу контролю – так званого електронного браслету та здача паспортів, які дозволяють йому виїхати за кордон. Тобто такі механізми є, а що трапиться – це ми вже будемо з вами спостерігати», – наголосили вона.

    За словами речниці, трапитися може насправді дуже багато чого.

    «Роман Насіров може залишити територію України, може не залишити територію України, може, він іще щось зробить, а може, не він. Тому зараз говорити про те, що буде, якщо… ми б не хотіли», – додала Світлана Оліфіра.

    Як повідомлялося, за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

    Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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