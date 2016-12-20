  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У НАБУ розповіли, із чим повязані заяви про зрив приватизації Одеського припортового

    • Сьогодні, 12:37
    • Розсилка

    Єдина причина – самі корупційні схеми, які нарешті почали розслідувати…

    Заяви про зрив приватизації Одеського припортового заводу пов'язані з розслідуваннями корупційних схем на підприємстві. Про це сьогодні під час брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

    «На Одеський припортовий завод повісили борги, і коли по цих схемах почалося розслідування і з'явилися перші підозрювані, ОПЗ одразу пішли спекуляції про зрив приватизації. Але єдина причина – самі корупційні схеми, які нарешті почали розслідувати… Там цілий клубок цих зловживань», - зазначив Ситник, посилаючись на звіт НАБУ.

    За словами директора НАБУ, попри все, в разі доведення причетності топ-менеджерів держпідприємств до корупційних схем, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

    Нагадаємо, що торік Одеський припортовий завод так і не змогли продати. Тепер Фонд держмайна має намір повторно виставити на продаж 99,56% акцій ОПЗ у грудні 2017 року.

    У свою чергу депутат від БПП Олександр Грановський в інтерв’ю «Главкому» оприлюднив свою версію про те, чому приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ), до якого прив’язують, зокрема, Грановського, було зірвано і прийнято рішення щодо здачі його в оренду.

    Читайте також
    приватизація НАБУ ОПЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ