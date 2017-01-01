У НАБУ розповіли про дискусії щодо заочного засудження Онищенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основна частина справи екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка вже завершена

Ситник розповів про порушення при відстрочках зі сплати податків фірмам Онищенка, які оформляв Насіров

У НАБУ кажуть, що основна частина справи екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка вже завершена.

Про це в ефірі програми FACE2FACE з Тетяною Даниленко (щосереди та щоп'ятниці о 19:30 на телеканалі ZIK) заявив Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро.

«Прокурор відкрив ознайомлення з матеріалами справи, триває ознайомлення. Фактично, справа закінчена щодо низки осіб. Щодо Онищенка – не закінчена, бо він не затриманий», – повідомив Артем Ситник.

Гість програми розповів, що зараз триває дискусія між ним та очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким щодо заочного засудження екс-нардепа-втікача.

Директор НАБУ пояснив: «Основне звинувачення щодо Олександра Онищенка полягає у тому, що той створив злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на заволодіння державними коштами шляхом використання газових свердловин за такою схемою: робилися фіктивні рішення аукціонів, де була явно занижена ціна. Фірми-«прокладки» купували цей газ за заниженими цінами, надалі до споживача газ доводився за реальною ринковою ціною, а різниця привласнювалася членами групи за сприяння службових осіб ДП «Укргазвидобування» та фіскальної служби України».

Артем Ситник також розповів про значні порушення при відстрочках зі сплати податків фірмам Онищенка, які оформляв тодішній очільник ДФС Роман Насіров.

«Є чітка формула, за якою вираховується можливість надання такої відстрочки. Підприємства взагалі нічого не платили, за таких умов взагалі не можна надавати відстрочку, не можна переносити її на наступний бюджетний рік. Там цілий масив порушень», – наголосив директор НАБУ.