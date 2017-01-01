У НАБУ спростували скандальне призначення на Одещині: ще буде перевірка

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Конкурсна комісія лише рекомендує кандидата, пояснили в НАБУ

Конкурсна комісія, до складу якої входять представники громадянського суспільства, не призначає на посади в НАБУ, а лише рекомендує до призначення переможця конкурсу.

Про це заявили в НАБУ, коментуючи резонас, що виник після повідомлення, що конкурс у директори Одеського територіального управління НАБУ виграв скандально відомий колишній начальник слідчого відділу УМВС України у Вінницькій області Дмитро Руденко.

«Перед призначенням на посаду переможець конкурсу має пройти спеціальну перевірку та поліграф. Враховуючи результати цих перевірок, а також інформацію з відкритих джерел Директор НАБУ прийматиме рішення про призначення Дмитра Руденка на посаду або оголошення нового конкурсу», - зазначили в прес-службі.

Представники Рада громадського контролю НАБУ висловили намір запросити переможця конкурсу на своє засідання та поставити Дмитру Руденку низку запитань, в тому числі й щодо опублікованої у ЗМІ інформації.

«Ми дякуємо журналістам, громадським активістам та суспільству за увагу до роботи НАБУ та до кандидатів, які беруть участь у відкритому конкурсі на посади в Бюро», - йдеться в повідомленні.

Раніше писали про те, що Дмитро Руденко брав безпосередню участь у фальсифікації доказів у кримінальній справі проти правозахисника Дмитра Гройсмана.