У Нацбанку назвали причини дефіциту валюти на міжбанківському ринку

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Сезонне зниження експорту призвело до нестачі іноземної валюти 17 січня

За словами заступника голови Нацбанку, сезонне зниження експорту призвело до нестачі іноземної валюти17 січня, на міжбанківському ринку в Україні спостерігається дефіцит валюти у зв'язку з вихідним днем у США 16 січня. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій на своїй сторінці у Facebook.

«17 січня 2017 року пропозиція валюти обмежена насамперед у зв'язку зі збігом 16 січня 2017 року, вихідного дня (на честь Дня Мартіна Лютера Кінга) у США та робочого дня в Україні. Відповідно, відсутність надходжень валютної виручки на рахунки українських банків 16 січня вплинула на обсяг обов’язкового продажу валютних надходжень сьогодні», – зазначив Чурій.

За його словами, залишаються актуальними й інші чинники, про які раніше повідомляв Національний банк. А саме – сезонний спад ділової активності, переважно в агросекторі, що відображається у скороченні надходжень валютної виручки від експорту продовольчих товарів.

Також пропозицію валюти на міжбанківському ринку продовжує обмежувати наявність значної гривневої ліквідності у компаній-експортерів, які у грудні отримали відшкодування ПДВ на 16 млрд грн.